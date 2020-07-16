قيادة “البيجيدي” تدعو لحسن تنزيل التدابير الاضطرارية لكورونا والحوار مع المواطنين

بعد خروج تجار للاحتجاج في مدينة طنجة، ضد إعادة فرض الحجر الصحي بعد طهور بؤر وبائية في المدينة، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للحديث عن تفهمها لإكراهات الوضع.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، أنها تعبر عن “تفهمها للإكراهات التي تفرضها تلك التدابير على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.

وأكدت قيادة العدالة والتنمية، على الحاجة المتواصلة للإنصات للمواطنين والحوار معهم، من أجل تفهم وحسن تنزيل تلك التدابير الاضطرارية، داعية لمواصلة التعبئة والتعاون والالتزام بكامل المسؤولية المطلوبة بالتدابير الاحترازية وبالقرارات التي تتخذها السلطات المعنية في إطار قانون الطوارئ الصحية، خاصة عند ظهور بعض البؤر التي تقتضي مزيدا من اليقظة.

واعتبرت قيادة المصباح أن اليقظة واجب وطني ملقى على عاتق الجميع حفاظا على المكتسبات التي حققتها البلاد في مجال التحكم في الجائحة، ومن أجل عدم إهدار الجهود التي بذلت من قبل، وتأمينا للسلامة الصحية وتيسيرا للعودة المتدرجة للحياة الاجتماعية والاقتصادية العادية في أقرب الآجال.