بسبب عدم احترام الإجراءات الصحية.. الداخلية تُقرر إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية في 34 عمالة وإقليم

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 14 يوليوز 2020، تم منذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، وعلى أساس عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار 514 قرارا بإغلاق وحدات صناعية وتجارية في 34 عمالة وإقليم، وذلك بسبب عدم احترام الاجراءات الصحية الجاري بها العمل.

ولا زالت 98 وحدة من بين هذه الوحدات مغلقة، في حين أن الوحدات الأخرى قد حسنت وضعيتها ملتزمة باحترام المقتضيات الجاري بها العمل.

وتتوزع الوحدات المغلقة على “تجارة القرب” (مقاولات تجارية ومحلات للجزارة ومخبزات…) والتي يصل عددها إلى 144 وحدة، ووحدات صناعية (135)، والمطاعم (58)، والمقاهي (55)، ومراكز تجارية (45) ومحلات التجميل والترفيه (حمامات، صالونات الحلاقة، قاعات الرياضة) (44)، ومراكز النداء (15)، وورشات وصناع تقليديون للقرب (11)، ومؤسسات الإيواء السياحي (5)، ووكالات تحويل الأموال (2) .

أما المؤسسات التي لازالت مغلقة فتوجد بآسفي وتهم قطاع تصبير السمك وهي (Unimer Etamar)، (Unimer CN1)، (Unimer CN2)، (Unimer Glofi) مستودع، (LGMC Comosa)، (LGMC Marjana)، (LGMC chérifienne)، (LGMC dépôt)، (ICC)، (Upa 2)، (Orgafood)، (Midav)، (Midav dépot)، (Sarex)، (Sogenco 1)، (Sogenco 2)، (Sogenco dépôt) و(Mapi).

وفي الصناعات الغذائية بالقنيطرة، فإن المؤسسات المعنية بالإغلاق هي (El Monti) و(Natberry Arabia) و(Natberry Maroc) و(Iberry) و(CCM) و (Frigodar) و(Agri Tropica) و(Arbagri) و(New Green) و(Best Berry) و(Agri centre) و(Frilite)، في حين أنه في صنف المقاهي والمطاعم فإن الوحدات المعنية هي (Chez Italienne) و(19 cafés) و(MC Darna) و(Snack Jabrane) فضلا عن حمام وقاعة للرياضة و28 قاعة للحلاقة و محالات لتجارة القرب وشركة (Xiehong) للسيارات.

وبالنسبة لوحدة (SNCE) المتخصصة في تصنيع قنوات المياه بالحوز و(Crèmerie populaire) ومقهى ببوجدور فلا زالت مغلقة.

وبالدار البيضاء-أنفا، فالمؤسسات التي لازالت مغلقة هي (l’imprimerie Milieu Graphique) و(Imprimerie) فضلا عن المركز التجاري (Hachimi).

وبالدار البيضاء-أنفا أيضا، فإن مراكز النداء التي لازالت مغلقة هي (T2is Docapost) و(Gabriel Conseil International) و(Mondial Phone) و(MPM Center) و(Ten Call) و(Min Fortell) و(Optimum Center) و(RG Consulting) فضلا عن نجارة (Saladin meubles).

وبسيدي البرنوصي، فإن (Two One) “النسيج” و (Mecomar) “صناعات حاويات النفايات” لا زالتا مغلقتين كما هو الشأن بالنسبة ل (café Chaabi) و(Café Zohor بسيدي قاسم.

وبالفحص أنجرة، فإن (Mediplast) الفاعلة في قطاع البلاستيك و (Mercure Alimentation) لا زالتا مغلقتين على غرار (Belcof) و(Fassiimaille) و (indumatex) و(MTCM) “النسيج” و (Nawal Plastic) “صناعة البلاستيك” بفاس.

وفي كلميم ، لا يزال فندق “Essalam” مغلقا، وكذلك “Mokari” (النسيج) في الخميسات. و(Messem)، (Dirafrost)، (Fruits congelés du nord) ، التي تنشط في قطاع تعبئة الفواكه الحمراء، لازالت مغلقة في العرائش.

وبمديونة، لا تزال وحدات (Espano Ceram) “خزف”، و(Atelier Abdelkabir El Khadir) “حدادة”، و(Somajeb) “صناعة مواد الإينوكس”، و(Matiplas) و(Top Game) “صناعة الكمامات”، مغلقة.

وعلى مستوى الرباط، لايزال فرن (Kastali)، و(4restaurants)، و(Rabat Fight Club) “الرياضة”، و(Green Bay) “مطاعم”، و(Laili Firdaous) “ممون”، وثلاث مقاهي مغلقة.

وبسلا، لايزال مقهى (The Mode) ووحدة (Assia-rif) “مواد تنظيف”، ووحدتي (R.Bin) “صناعة الأحذية” و(Boyauderie Bazi) “تحويل الأمعاء” بسطات، مغلقة.

وبسيدي سليمان، تم إغلاق وحدات (Rabab) و(Bachacha) و(Wassim Saoud) و(Saada) و(Bensalem) و(Walid) و(Zohour) و(Prince) و(Armerya) و(Mnara) و(Marrakech) و(Ouled Bouchaib) و(Jaouad) و( Bouabid) و(Zaz) و(Kababat)، كلها في قطاع المطاعم. كما تم إغلاق (le magasin tijani) العامل بقطاع النسيج.

وبطنجة-أصيلة، تم إغلاق “El Gosto” و”El Gusto” (الصناعة الغذائية)، و”Tiger” و”Taiger” (“Safrer” سابقا) (صناعة البلاستيك)، و”Express Profil” و”Profil Express” (الألومنيوم). وفي قطاع النسيج، تبقى شركة “Alae Urban” وشركة “Alae WalterMark” (النسيج) مغلقتين أيضا، على غرار فنادق Zahir وAtlas وSalam وإقامة Karima بورزازات.

وبإقليم العيون، أعيد فتح وحدات التعليب “DAMSA” و”JANAH FRERES” و”NAGJIR CONSERVE” و “OCEAMIC2” على غرار “ASPAM” و”JAMAL FRERES” و”SOGSACO”، و”CONGELATION DCHEIRA”، و”KOMO FISH”، و”COPELIT CONGELATION”، و”WELL FISHING”، و”SARMA”، و”NEGJIR CONGELATION” (المستقيم)، و”OCEAMICI”، و”PELAPRO”، و”SOTRAGEL”، و”TISCOP TRADING”، و”TISSIR PORT”، و”BK FISH”، و”DIPROMER”، و”AFROPESCA”، و”IGLO FISH” العاملة في قطاع تعليب الأسماك.

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وبنفس الإقليم، أعادت وحدات دقيق السمك وزيت السمك “SOTRAGEL” و”KB FISH” و “COPELIT FARINE” و”SEPOMER SAHARA” فتح أبوابها.

وبعمالة عين السبع الحي المحمدي، أعيد فتح “MEGAFRIQUE” (الصناعة الغذائية) و”EMO TECHNIC” المتخصصة في تصنيع المعدات الطبية والجراحية وتقويم العظام.

وبإقليم وادي الذهب، فتح 42 محلا تجاريا للقرب، و9 محلات للجزارة، و19 محلا لبيع الفاكهة والخضروات، و8 محلات لبيع الدواجن، و16 محلا لبيع منتجات الألبان، و4 مخابز، و10 محلات للوجبات الخفيفة، و3 متاجر. كما تم فتح مبيعات الأجهزة المنزلية و 4 مقاهي و 5 متاجر جاهزة و 7 محلات نجادة و12 محلا لبيع وإصلاح الهواتف و10 محلات لبيع سمك.

وتشمل إعادة الفتح بالرباط المحلات التالية: “Salon Noureddine” و”Salon Othmani” و”Maison de la Sape” و”2 Salons de Coiffure” و”Salon Gentleman” و”Salon Ifriquia” و”Salon Barbre Shop” و”Salon Hassan” و”Salon Ziati” و”Beaux ongles” و”Salon Saïd” و”Hamma Al Wafa” و8 محلات للقرب وCremerie (بيع منتجات الألبان)، ومجزرة “El Baroud” ومجزرة Essaada، ومجزرة Al Anouar، ومجزرة Hiba، ومجزرة Ouriva، ومجزرة Nahda، ومخابز Souk Nahda وTizlifine وJawahir.

وتشمل إعادة الفتح أيضا مطعمي Yamal Cham وMitsuki وSnack Souri وSnack Al Joulane وGrillade Hmida وCosmopolitan وCoq Magic وVilla M وSnack Face و Burger Okba وSnack Anas وQuick وLe Chil وSnack Face Burger Michlifen وCoton Club وChicolouz وAbtal Cham وSnack Ketchup وSnack Riad وSnack Nahda وSnack Firdaous وSnack Magic Food وSnack Mr Tacos وSnack Narjis وPizza Hut، إلى جانب four EL Fath.

وتهم إعادة الفتح أيضا نقطة البيع “Tout à 5 DH” و”Magasin de vente de pièces motos” وFriperie (بيع الملابس المستعملة)، وLocal commercial Balbo (بيع الملاببس)، إلى جانب وكالتي وفا كاش وبريد كاش، ومحل أبرون (لبيع الأجهزة المنزلية).

وبإقليم بني ملال، استأنفت وحدة “سبتة” المتخصصة في بيع مواد البناء نشاطها، مثلها مثل مراكز النداء Arc arcu performance و Right place call وComdata Zerktouni وLbos Morocco وCall Center Group وT2A وCall Duest، وكلها توجد مقارها بالدار البيضاء-أنفا حيث أعيد أيضا فتح محلات BIM Pierre Parent وBIM Anoual.

وبنفس العمالة، أعيد فتح وحدة “Confection et Sérigraphie Nachid Publicité” العاملة في قطاع النسيج، بالإضافة إلى محل بيع الأجهزة المنزلية Biougnach.

وبعمالة الفداء مرس السلطان، استأنفت وحدة الصناعة الغذائية “Aiguebelle” أنشطتها.

وعلى مستوى إقليم الصويرة، أعادت وحدة تعليب الأسماك “Samara” فتح أبوابها، على غرار الوحدتين المتواجدتين بإقليم الفحص-أنجرة، المتخصصتين في تصنيع راتنج البلاستيك والأعلاف الحيوانية “Similone “و”APN”.

وفي إقليم العرائش، استأنفت المقاولات المتخصصة في شبه مصبرات سمك الأنشوفة (Gil Gomes-Port I) و(Gil Gomes-Port II)، و(Gil Gomes Mlaleh) نشاطها، وكذا وحدات صناعة الأحذية (Procumar) و(Porelar) و(Rekebir)، ووحدة صناعة الأليمنيوم (Lina Industrie)، ووحدة مصبرات سمك الأنشوفة (Conservas Y Salazones de l’Atlantico “Cosaat”)، ووحدة تقشير الروبيان (Damgiguend) ووحدة النسيج (ISO Fashion).

وبعمالة مراكش، تم افتتاح محل بيع المجوهرات الفضية (Atelier de Fabrication de Marrakech)، ووحدة النسيج (Société de Tansift de Textile)، ومقاولة صناعة الملابس (HTM Confection)، ووحدة بيع السمك (Hall aux Poissons M’Hamid). وفي إقليم مديونة، تم السماح لمقاهي (Fikri) و(Florence) بالافتتاح.

وعلى مستوى إقليم مولاي يعقوب، استأنفت وحدة النسيج (Print Group) ووحدة صناعة الخيوط الفلاحية (Agritex) نشاطهما.

وبعمالة سلا، استأنفت مخبزة (Ahl Sala) نشاطها، وكذا وحدتي صناعة الأحذية والبلاستيك (الأنابيب) بإقليم سطات: (Piman) و(Alaska Metaplastique).

أما على مستوى عمالة سيدي البرنوصي، استأنفت وحدات صناعة الأحذية (Pretty Shoes) و(Cochazur) و(Cochazur) نشاطها، وكذا وحدتي قطاع الغيار وتركيب الشاحنات (Central Equipement Carrosserie Industriel) والنسيج (Miroglio). وبسيدي قاسم افتتح المركز التجاري (BIM) أبوابه، وكذا مقاهي (Douar Ouled Othmane CT Lemrabih) و(Classico Khenichet) و(Khaddioui). وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة، استأنفت وحدتي صناعة الأحذية (Nucain) و(Arfadel)، والوحدة العاملة في قطاع السيارات (Fujikura)، ووحدات الصناعة الغذائية (Cold Water)، و(Premium Sea Food)، و(Med Sea Food)، و(Fish and Company)، و(Handaoui)، و(Klass Puul)، وكذا مقاولتي النسيح (Tragner) و(Anta Bara)، نشاطها. وبإقليم تطوان، افتتحت وحدة النسيج (Maezen Confection) أبوابها.

أما على مستوى عمالة الصخيرات-تمارة، افتتحت الأسواق الممتازة (BIM 1) و(BIM 2) و(BIM 3) و(BIM 4) و(BIM 5) و(BIM 6) و(BIM 7) و(BIM 8) و(BIM 9) و(BIM 10) و(BIM 11) و(BIM 12) و(BIM 13) و(BIM 14) و(BIM 15) و(BIM 16) و(BIM 17) و(BIM 18) أبوابها، علاوة عن (Carnaoual) العاملة في قطاع النسيج، ومطبعة (Carrefour Line Print).