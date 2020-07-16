تعرض الطاقم الطبي لمستشفى محمد الخامس اليوم الأربعاء لاعتداء، خلف إصابة طبيبة وممرضة، في عز انخراط المستشفى في معركة كورونا.
وقال المستشفى، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الاعتداء كاد يودي بحياة طبيبة، أمضت 16 سنة من حياتها في المهنة، خدمت 10 منها في قسم المستعجلات، كما خلف إصابة ممرضة، برصيد 38 سنة خدمة، وتعمل في مختبر تحليلات كوفيد 19بمستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس.
وفي ذات السياق، قالت مصادر من المستشفى إن الممرضة الرئيسية لمختبر كوڤيد بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فقدت جراء الهجوم اثنين من أسنانها بشكل كامل.
الحادث، خلف غضب الأطر الطبية في مستشفى مكناس، في ظل مطالبتهم بتوفير الحماية للأطر الطبية العاملة في المستشفيات وخصوصا في الواجهة الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أنه اليوم الأربعاء، وصل عدد التحاليل التي أجريت بمكناس لأكثر من 20000، في ظل تعبئة طبية لكافة الأطر للكشف المبكر عن الحالات النشيطة، ما مكن من كشف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء على الأطر الطبية بمستشفى محمد الخامس بمكناس.. الممرضة الرئيسة بمختبر كوفيد تفقد أسنانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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