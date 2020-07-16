شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط 2 % بعد هبوط المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 16 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بمقدار اثنين في المئة، بعد هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل حاد، وبيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لكوفيد-19.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتاً، أي مايعادل 2.1 في المئة لتسجل عند التسوية 43.79 دولارا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتاً، أي مايعادل 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولارا للبرميل.

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