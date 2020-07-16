شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم الولايات المتحدة المضي قدماً في ضمان استمرار حظر الأسلحة على إيران، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية أمس: إن غالبية الدول الأوروبية قلقة للغاية بشأن ما سيعقب انتهاء حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام، وهناك إجماع كبير حول تمديد الحظر، معرباً عن أمله بأن يحدث ذلك من خلال قرار مجلس الأمن الدولي.

وأعرب عن قلق بلاده العميق حيال العنف الأخير على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، حاثاً البلدين على وقف التصعيد على الفور، وإعادة إقامة حوار هادف ووقف إطلاق النار لاستئناف المفاوضات الموضوعية مع مجموعة مينسك كرؤساء مشاركين.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى حزم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للعالم، بهدف دعم الاستجابة لكوفيد-19، مبيناً أن أمريكا قدمت امس 208 ملايين دولار، لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا في التغلب على الجائحة.