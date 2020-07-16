شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 913 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و 4067 حالة وفاة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافياً.

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