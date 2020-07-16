القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، منها حساب جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق للاختراق الإلكتروني.

وشهد حسابا رجل الأعمال الأمريكي مايك بلومبرج ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست اختراقا كذلك على تويتر. كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين). Advertisements وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة. وقالت تويتر في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب. وحسب تقرير نشرته في مايو/أيار الماضي، حققت تويتر إيرادات إجمالية بلغت 808 ملايين دولار؛ فيما بلغ عدد المستخدمين 166 مليونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضربة لـ"بايدن".. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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