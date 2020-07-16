شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: معركة سرت مصيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع الاستنفار العسكري في محيط مدينة سرت الليبية، أكد مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، استعداد قوات الجيش الوطني لمعركة سرت، لافتاً إلى أن "هذه المعركة مصيرية لأنها تمثل قوت الليبيين".

وقال المحجوب، الأربعاء، إن "الجيش الوطني الليبي لديه أسلحة لم يتم الافصاح عنها لتأمين الأجواء فوق قوات الجيش على محاور القتال".

أما سياسياً، فأشار إلى أن "التطورات العسكرية قد تؤدي لتغيير في المسار السياسي"، مضيفاً أن "تركيا تعيد حساباتها كونها لا تعلم لأي مدى قد تصل التطورات".