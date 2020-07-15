والد صاحبة أعلى معدل في البكالوريا وطنيا لـ”اليوم 24″: تفوق ابنتي ثمرة سنوات من الإجتهاد ومواكبة التلاميذ واجب على الآباء

نصوير – عبد الله أيت الشريف

أكد والد وسقي زينب، صاحبة أعلى معدل في البكالوريا على المستوى الوطني، أن الرهان الأول خلال الامتحان يتمثل في النجاح ومعه تأتي الرغبة في التفوق من خلال حصد أعلى النقاط، مبرزا أن اعتلاء صدارة الترتيب الوطني لأعلى المعدلات يعتبر ثمرة مجهودات سنوات من العمل.

وتمنى والد زينب أن يكون النجاح حليف التلاميذ المقبلين على الامتحانات الاستدراكية، مشددا في السياق ذاته أنه يتمنى نجاح التلاميذ الآخرين في حصد معدلات أعلى من المعدل الذي تمكنت ابنته زينب من تحقيقه.

وتابع في حديثه مع “اليوم 24” قائلا: “هناك تلاميذ لم يسعفهم الحظ بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، أنا جد متفائل أنه خلال الدورة الاستدراكية سيظهر تلاميذ متميزين، كلهم نساء وأبناء الغد لهذا الوطن، علينا أن نزرع الثقة في النفس في صفوف التلاميذ منذ الصغر، والعمل الجمعوي والمشاركة في الأنشطة كان له الوقع الايجابي على ابنتي زينب، الحضور المستمر والمواكبة تحسس التلميذ بالدفء والمؤازرة”.