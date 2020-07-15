أجنبية ترقص في مسجد.. فيديو يخلق الجدل

خلق مقطع فيديو لسائحة أجنبية، ظهرت فيه ترقص في مسجد قطري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر، أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائحة أجنبية ترقص في مسجد الذخيرة الأثري في قطر بلباس مكشوف، وهو ما أدى إلى موجة من الاستياء في صفوف العرب.

ويبدو أن تاريخ الفيديو قديم، غير أن انتشاره، أخيرا، خلق الجدل، كون السائحة الأجنبية لم تحترم حرمة المسجد، المكان المقدس لدى المسلمين.

وارتفعت أصوات تلوم السلطات القطرية، بسبب الواقعة، في حين أن البحث عن صاحبة الفيديو يوضح أن اسمها فيوريلا تشرتشيانو، وهي مدونة مهتمة بالسفر.