ماذا قال سواريز عن إمكانية عودة نيمار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأوروغواياني لويس سواريز، تطرق إلى بعض الصفقات المرتبطة بفريقه برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.
وقال سواريز، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "هل يزعجك الحديث عن قدوم لاوتارو؟ لا، على العكس. إنه لاعب يؤدي بمستوى رائع في إيطاليا، وهو أمر ليس سهلًا".
وأضاف "إذا جاء لاوتارو، فإنه بحاجة لأحد كي يساعده. إنه لاعب شاب يحتاج أيضًا إلى خبرة الآخرين، لأن الانتقال واللعب مع برشلونة ليس سهلًا".
وتابع سواريز "يجب أن يتعلم مفاهيم مختلفة لم يعتد عليها، وأن يتواجد أحد دائمًا لتقديم المساعدة لكل اللاعبين الجدد، سواء كانوا يلعبون في مركز المهاجم الصريح أو الجناح أو أي مركز آخر".
وأردف "انتقال نيمار إلى برشلونة؟ ستكون هناك مشكلة لدى المدرب عند اتخاذ القرارات، لكن أعتقد أن جميع اللاعبين الرائعين مرحب بهم دائمًا هنا مثل نيمار، والجميع يعرف جودته كلاعب".
وواصل سواريز "نيمار يعرف مدى حب النادي له، بالإضافة لحب الجماهير والزملاء. صحيح أن الوضع الذي يعيشه العالم الآن، وليس كرة القدم فقط، يجعل صفقة انتقاله معقدة، لكن لا شيء مستحيل".
وختم "هناك أشياء لا تصدق إلا أنها تحدث، لذلك هذا الأمر قد يحدث".
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