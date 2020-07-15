غوارديولا يسجل إنجازا جديدا في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، حقق فوزه رقم 111 في أول 150 مباراة يخوضها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد المدرب الإسباني، مانشستر سيتي للفوز مساء اليوم الأربعاء على بورنموث بنتيجة (2-1)، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات غوارديولا أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في أول 150 مباراة يخوضها أي مدرب في البريمييرليغ.

وتفوق بيب على جوزيه مورينيو (105 انتصارات) ويورغن كلوب (92 انتصارا) والسير أليكس فيرغسون (90 انتصارا) وكيني دالجليش (85 انتصارا).

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وللمرة الأولى في مباراة يخوضها مانشستر سيتي بالبريمييرليغ على ملعبه تحت قيادة غوارديولا، يتعرض مرمى الفريق لـ14 تسديدة أكثر من عدد التسديدات التي سددها لاعبي السيتي (8 تسديدات).

وضمن لقاءات الجولة 36 أيضًا، تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه نيوكاسل بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي شهدت تسجيل النجم الإنجليزي هاري كين لهدفين.

وسجل بالتالي كين هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية التي مثلها في مباراته رقم 350 بجميع المسابقات، من بينهم 184 هدفًا رفقة توتنهام و9 أهداف مع ميلوول و5 أهداف مع ليتون أورينت وهدفين مع ليستر.