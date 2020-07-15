شركات الطيران تعرض على المسافرين قسائم سفر بدلًا من ردّ ثمن التذاكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دو جونياك، يوم الأربعاء، أن شركات الطيران ترجوا من الركّاب قبول قسائم السفر، بدلًا من طلب تعويض مالي عن الرحلات الملغاة خلال أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال دي جونياك لموقع "بي إف إم بيزنس" الإلكتروني: "نطلب مساعدة الركاب هذا صحيح، ونطلب ذلك ونحن راكعين على ركبتينا"، علمًا أن الأحكام الأوروبية تمنح الركاب الحق في استرداد المال في غضون أسبوعين.

وتعيد شركات الطيران، بدعم من فرنسا ودول أوروبية أخرى، تذاكر الرحلات التي أُلغيت على شكل قسائم يمكن استخدامها لشراء بطاقة أخرى، كما تَعِد برد قيمتها نقدًا إذا طلب المستهلكون ذلك لكن بتأخير تسعة أشهر على الأقل، سعيًا منها للحفاظ على ماليتها التي تضررت من الأزمة.

وهاجمت جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين موقف شركات الطيران.

وأضاف دي جونياك: "ما زلنا نطالب المفوضية الأوروبية بتمكيننا من إعطاء قسائم لتأجيل رد القيمة المالية، لكن الموقف صعب وكثيرون لا يتفهمون أننا لم نطالب بذلك من باب التسلية، وأن مسعانا قائم على عدم التسبب بمشاكل مالية في ظل وجود الشركات في وضع مالي يرثى له".