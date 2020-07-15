شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 2542 والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الأربعاء، إلى 2542 إصابة بعد تسجيل 91 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنها سجلت وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح عدد الوفيات 38 منذ 21 فبراير(شباط) الماضي.

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