الهند تلحق بروسيا وتنسحب من مشروع إيراني ضخم للقطارات

الأربعاء 15 يوليه 2020

توالت الانسحابات من المشروعات الإيرانية، فبعد خروج روسيا من مشروع ضخم للقطارات، كشفت وسائل إعلام هندية عن انسحاب نيودلهي من مشروع ضخم لتطوير خط سكك حديدية يربط بين مدينتي تشابهار وزاهدان في جنوب شرق إيران.



وأوردت صحيفة "هندو"، أمس الثلاثاء، عن مصادر رسمية هندية رفضت الكشف عن اسمها، أن الهند تخارجت من مشروع تطوير خط سكك حديدية في إيران بسبب التأخير في بدء تنفيذه رغم إبرام اتفاق منذ 4 سنوات.

ووقعت عقود اتفاق بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي لتدشين سكك حديد (تشابهار - زاهدان) خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، في مايو/ أيار 2016.

ويعد الجزء الشرقي من السكك الحديدية الإيرانية هو أحد أطول الخطوط ويبلغ طوله 1350 كم، كما يتمتع هذا الجزء بأهمية استراتيجية لدى إيران.

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ومن المفترض أن يربط هذا الخط الحديدي بين مدن تشابهار وزاهدان وزرنج الواقعة على الحدود بين إيران وأفغانستان، فضلا عن الوصل بين تشابهار بمدينة سرخس الواقعة في شمال شرق إيران.

ويكمن الغرض وراء تنفيذ المشروع في ربط تشابهار كميناء إيراني وحيد مطل على المحيط الهندي مع حدود أفغانستان وكذلك شبكة السكك الحديدية الشمالية الشرقية داخل البلاد وصولا لدول آسيا الوسطى.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن خط (تشابهار - زاهدان) ستبلغ طاقته الاستيعابية السنوية نحو 7 ملايين طن بضائع، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها.

الجدير بالذكر أن قاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تشارك في جزء من مشروع خط السكك الحديدية المذكور منذ عام 2013.