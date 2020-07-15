شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انفجار مستودع ذخيرة وأسلحة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت مصادر مطلعة بوقوع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأضافت المصادر، أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى “مجرجع” وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.

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وأكد شهود عيان وقوع سلسلة انفجارات في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة، ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأفاد شهود عيان بتحليق مقاتلة من طراز “F-16” قد قدمت من جهة الغرب، وحلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق، علما أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية.