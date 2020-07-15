شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انفجار مستودع ذخيرة وأسلحة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت مصادر مطلعة بوقوع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.
وأضافت المصادر، أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى “مجرجع” وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.
وأكد شهود عيان وقوع سلسلة انفجارات في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة، ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن، وفقا لـ”روسيا اليوم”.
وأفاد شهود عيان بتحليق مقاتلة من طراز “F-16” قد قدمت من جهة الغرب، وحلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق، علما أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة انفجار مستودع ذخيرة وأسلحة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.