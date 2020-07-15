شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 16 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفين ستيت اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكون أول حاكم ولاية أمريكية يشخص مصاباً بـ (كوفيد-19).

وقال ستيت في مؤتمر صحفي إنه خضع لفحص كوفيد-19 أمس، وجاءت نتائجه إيجابية، مشيراً إلى أنه في حالة “جيدة” ولم تظهر عليه أية أعراض إصابة باستثناء “ألام خفيفة في الجسم”.

وأكد الحاكم الجمهوري أنه سيقوم بعزل نفسه في المنزل وأنه “صدم للغاية” ليكون أول حاكم أمريكي يصاب بالفيروس.

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