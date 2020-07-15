شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي»: الميليشيا تستغل كارثة «صافر» المحتملة لابتزاز العالم والان نبدء بالتفاصيل

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك عبدالله المعلمي، أن ناقلة النفط صافر تشكل مخاطر جسيمة تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره.

وأوضح "المعلمي"، أن ميليشيا الحوثي تواصل استغلال الكارثة المحتملة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني.

وأضاف "المعلمي"، في تصريحات اليوم:" يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بهذا السلوك المتهور والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة".

وأشار إلى أن سِجل الحوثيين حافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.

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وشدد قائلا: "يجب على العالم عدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة ويجب على مجلس الأمن تحمل المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة".

وأضاف" المعلمي": "المملكة تدين الأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت هذا الوضع في المقام الأول.

وتابع:" ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم ونطلب من مجلس الأمن أن يبقى يقظاً وأن يكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع هذه الحالة".

وأكد أن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع.