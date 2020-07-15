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العاهل الأردني يؤكد أهميّة التنسيق العربي لمواجهة «كورونا»

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أكّد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، أهميّة التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة جائحة وتداعياتها، بخاصة تأثيرها خلال الأشهر المقبلة على بعض الدول من ناحية المخزون الغذائي.

وأشار - بحسب بيان صحفي للديوان الملكي الأردني- إلى أن المخاوف الإقليمية وحتى لدى دول أفريقية تكمن في تحدي الأمن الغذائي وعدم توفر المخزون الكافي في عام 2021م.

وقال: "بالنسبة للأردن لدينا مخزون غذائي يكفي لمدة عام بشكل متقدّم عن بعض دول الإقليم ".

وشدد العاهل الأردني على أهمية التعاون بين دول الإقليم في مواجهة التداعيات التي ستخلفها جائحة كورونا،قائلاً: "نحن مستعدون للمساعدة، ويجب التعاون بيننا كدول إقليمية والعمل على حماية بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أولوية لعام 2021".

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