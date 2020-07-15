الخليج 365الأربعاء 2020/7/15 11:52 م بتوقيت أبوظبي
حرك الادعاء العام البلجيكي في مدينة انتويرب، الأربعاء، دعوى قضائية ضد 4 أشخاص مشتبه في ضلوعهم في محاولة شن هجوم إرهابي قبل عامين على تجمع يضم 25 ألف معارض إيراني في فرنسا.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن ألمانيا سلمت السلطات البلجيكية أحد الأشخاص الأربعة.
وكان الهجوم استهدف تجمعا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتجمع هناك سنويا إيرانيو المنفى للاحتجاج على انتهاكات ودموية نظام طهران.
وكانت القوات الخاصة للشرطة البلجيكية أوقفت رجلا وامرأته من أصول إيرانية في العاصمة بروكسل حيث عثرت الشرطة على نحو 500 جرام من مادة (تي ايه تي بي) المتفجرة داخل حقيبة ماكياج في السيارة بالإضافة إلى جهاز إشعال، كما تم إلقاء القبض على شخص ثالث في فرنسا.
وألقت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا القبض على دبلوماسي يعمل بالسفارة الإيرانية في فيينا للاشتباه في صلته بالهجوم، وتم تسليمه إلى السلطات البلجيكية، واحتجت ألمانيا بأنه لم يكن تحت الحماية الدبلوماسية لأنه كان يقضي عطلة خارج النمسا.
وأعلن مجلس المقاومة الوطني التابع للمنظمة أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا نظرا لتورطه المباشر في عمل إرهابي، وأضاف أنه لو كان الهجوم قد وقع لأسقط مئات الضحايا.
وقال المجلس إن إيران حاولت بكل السبل منع ملاحقة الدبلوماسي من قبل القضاء.
كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب هذه الخطة لشن هجوم وبسبب خطط أخرى مزعومة، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة المتهمين نهاية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تحقق مع 4 إيرانيين حاولوا تفجير مؤتمر للمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.