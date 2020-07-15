انت الان تتابع ميركل تبحث مع بوتين هاتفيا ليبيا وإيران وأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ميركل ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء حظر الأسلحة المفروض على إيران والوضع الحالي في ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تبحث مع بوتين هاتفيا ليبيا وإيران وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.