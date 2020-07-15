شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن تسجيل 6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت روسيا ،اليوم الاربعاء ، تسجيل 6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 746369 حالة.



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وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيان له، بان 156 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11770.

الجدير ذكره ان نسبة الاصابات في روسيا تعد رابع أعلى عدد إصابات في العالم.