خسائر ضخمة في قطر تمتد إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت شبكة إخبارية أمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بشأن قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر، ربما يحرم إيران من ملايين الدولارات.



وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن قطر تدفع إلى طهران ما يقرب من 133 مليون دولار سنويا مقابل استخدام مجالها الجوي.

وقررت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع.

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ويقول خبراء إن القرار الجديد الصادر عن محكمة تابعة للأمم المتحدة ربما يساعد في تمهيد الطريق أمام إنهاء المقاطعة المفروضة على قطر منذ 3 سنوات، الأمر الذي قد يكلف إيران مئات الملايين من الدولارات التي تتلقاها مقابل حق التحليق فوق أراضيها السيادية.

وأعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في لاهاي، أن منظمة الطيران المدني الدولي، وهي الوكالة العالمية التي تشرف على السفر الجوي الدولي، تتمتع بالسلطة القضائية على ما إذا كان بإمكان الخطوط الجوية القطرية التحليق فوق المجال الجوي لجيرانها في الخليج.

ويقول مراقبون إن تخفيف قيود مقاطعة الخطوط الجوية القطرية حتى لا تحلق طائراتها فوق إيران سيجعل السفر أكثر أمانًا للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "العُديد" الجوية في قطر وللدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في الدوحة.