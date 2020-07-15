شكرا لقرائتكم بعد ساعات من استقالته.. الفخفاخ يقيل وزراء النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات من تقديم استقالته، قرر إلياس الفخفاخ إقالة جميع وزراء حركة النهضة من الحكومة التونسية، بصفته رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، في خطوة تصعيدية رداً على قرار الحركة سحب الثقة منه، ومؤشر على وصول الخلافات بينهما إلى نقطة اللاعودة.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، مساء الأربعاء، إن "الفخفاخ قرر إعفاء وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم"، وهم وزراء ينتمون إلى حركة النهضة.

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كما أضافت أن "الفخفاخ قرر تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة".

يأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد،

وقال إن هذه الخطوة جاءت "لتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات وحتى يفسح له طريقاً جديدة للخروج من الأزمة"، بعد تصاعد الخلافات بين مكونات المشهد السياسي، على خلفية اتهامه بالتورط في شبهات فساد وتضارب مصالح.