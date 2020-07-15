بعد تكليفه بتسيير الأعمال.. "الفخفاخ" يقيل وزراء حركة النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



أقال رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، وزراء حركة النهضة وعددهم ٦ وزراء، من الحكومة بصفته رئيس حكومة تسيير الأعمال، وفقًا لما ذكرته العربية.

ورفض الفخفاخ، دعوتهم إلى الاجتماع الوزاري المنعقد حاليًا، بمقر مجلس الوزراء التونسي.



وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية، بيانا مساء اليوم، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" قالت فيه إن الفخفاخ قرر إعفاء "وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم".

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قرر تكليف "الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة".