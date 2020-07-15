مظاهرات في موسكو ضد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الروسية موسكو، ضد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين.

وتجمع متظاهرون بشكل عفوي مساء اليوم الأربعاء، في ساحة بوشكين بوسط موسكو، لتوقيع نوع من الالتماس ضد توسيع السلطة من جانب الرئيس فلاديمير بوتين.

وردد العديد من المحتجين كلمات "عار" و"بوتين لص".

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وتحدثت إذاعة "إيكو موسكفي" عن أكثر من ألف مشارك شاركوا في مسيرة في الشوارع.

كما أظهرت صور أجهزة الطوارئ وهي تعتقل متظاهرين وتنقلهم إلى حافلات الشرطة. كما تظاهر مئات الأشخاص في مدينة سان بطرسبرج.

وصوتت روسيا على دستور جديد قبل أسابيع قليلة لتوسيع سلطات بوتين وتمكينه من البقاء في الحكم حتى عام 2036، إذا تم انتخابه.

ويفترض أشخاص من المعارضة أنه تم تزوير الانتخابات على نطاق واسع، كما كانت هناك انتقادات على المستوى الدولي.