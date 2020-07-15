الرئيس الفلسطينى يتلقى رسالة من نظيره السورى

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة جوابية من الرئيس السورى بشار الأسد، أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطينى في مواجهة خطة السلام الأمريكية والاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومخططات ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.
وشدد الرئيس الأسد فى رسالته - حسبما أوردت وكالة
وكان الرئيس محمود عباس قد أرسل رسالة خطية إلى الرئيس الأسد، حملها إلى دمشق نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، شرح فيها الخطوات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط الإسرائيلي المتمثل في خطة السلام الأمريكية والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن مخطط الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وهو المخطط الذي ترعاه وتشارك فيه الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية.
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