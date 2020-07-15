الإمارات تعلن تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهمت في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهمت في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 55,848 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46,418.

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