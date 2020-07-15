تقرير: مليون بريطاني أقلع عن التدخين خلال جائحة كورونا

أظهر تقرير حديث أن مليون شخص أقلع عن التدخين في المملكة المتحدة، خلال تفشي وباء كورونا المستجد في الأشهر الماضية.
ووفقا لتقرير لجامعة "لندن كوليج" ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الأربعاء - فإن مليون شخص أقلع عن التدخين في الأشهرالماضية، بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وأضاف التقرير، أن 44 ألف شخص إضافيين، حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال نفس الفترة، وفقا لمصادر بريطانية.
وأورد التقرير، أن الشباب بين عمر 16 و29، أقدموا على إقلاعالتدخين بنسبة ضعف عدد من هم فوق 50 عاما، خلال الفترة الماضية.
ونشرت المملكة المتحدة حملة كبيرة تدعو فيها المدخنين للإقلاع عن التدخين خلال تفشي جائحة كورونا، لأنهم أكثر عرضة للتضرر من الفيروس في حال الإصابة.
وضرب فيروس كورونا بريطانيا "بقوة"، وأصاب أكثر من 290 ألف شخص، كما تسبب بوفاة 45 ألف شخص، وفقا لجامعة جون هوبكنز.
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