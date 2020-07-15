المغرب: 165 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16262 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 917786 حالة منذبداية انتشار الفيروس فى المغرب.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 259 حالة.
كما تم تسجيل 379 حالات شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 13821 حالة.
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