رغم كورونا..إسرائيل تعلن عودة الدراسة وتخاطر بالطلاب

أعلنت وزارة التعليم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن خطتها لعودة الدراسة، رغم ما تواجه إسرائيل من تفشي لفيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة وزيادة حالات الإصابةبشكل غير مسبوق.

موعد عودة الدراسة في إسرائيل

وأكد يؤاف جالانت ، وزير التعليم الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء، عودة فتح المدارس في شهر سبتمبر مع إجراءات ظروف صارمة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

كما سيتم تحديد الفصول الدراسية، بما في ذلك في دور الحضانة ورياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية، بـ 18 طالبا فقط، ووفقا لخطة وزارة التعليم الإسرائيلية.

خطة وزارة التعليم الإسرائيلية لتجنب كورونا

أشارت وزارة التعليم في إسرائيل أن دراسة

معظم الطلاب ستكون عن بعد وعبر الإنترنت، وسيكون حضور طلاب المرحلة الثانوية للمدرسة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي إنه وافق على ثلاثة طرق عمل مختلفة لتنفيذ خطة التعليم، ولكن قد تختلف الإرشادات من بلدة إلى أخرى اعتمادا على معدلات الإصابة المحلية.

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إسرائيل تستعين بالمتقاعدين والجنود في خطة التعليم الجديدة

واستعانت وزارة التعليم الإسرائيلية بالمتقاعدين، والجنود من وحدات التعليم التابعة للجيش الإسرائيلي، وطلاب التعليم الجامعيين، والمعلمين العاطلين عن العمل والأشخاص الذين لديهم

تدريب أكاديمي، من أجلتوفير القوى العاملة اللازمة لجلسات التعليم الإضافية.

وقال جالانت إن تجهيز نظام التعليم للعمل في إطار العمل المقترح سيكلف 2 مليار شيكل (583 مليون دولار) ومليار شيكل إضافي كل شهر بعد ذلك، ولكنه سيلتقي بمسؤولي خزانة الدولة يوم الخميس لمناقشة التمويل.

يشار إلى أن المدارس في إسرائيل أُغلقت في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أنه تم السماح بعودة تامة تقريبا للدراسة بحلول الأسبوع الثاني من شهر مايو، في خطوة اتهمها بعض خبراء السياسة بعودة تفشي الفيروس في الأسابيع الأخيرة.

واضطرت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود على فصول المدارس الثانوية في نهاية العام الدراسي، ولكنها اتخذت خطوات قليلة لإغلاق المدارس منذ ذلك الحين، مما سمح للتعليم الصيفي بالاستمرار للصفوف تحت الثانوية.