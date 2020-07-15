"المغرب تفتح أبواب المساجد للمصلين باستثناء" الجمعة

تستأنف مساجد المغرب، إقامة الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وسط تدابير وقائيةلمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية ، تعود المساجد إلى استقبال المصلين، بعد إغلاقها في شهر مارس الماضي، في إطار خطة الحجر الصحي التي اعتمدتها السلطات لوقف الوباء الذي أصاب أكثر من 16 ألف شخص، تعافى ما يزيد عن 13 ألفا منهم، بينما توفي 258.
وتتولى لجان محلية في أبوابالمساجد، تنظيم صلاة الجماعة ودخول المصلين ابتداءً من ظهر الأربعاء، في ظل انتشار جائحة كورونا.
وقام المغرب برفع القيود على نحو تدريجي، في يونيو الماضي، لكنه أبقى على عدد من الإجراءات الوقائية والصحية لأجل تفادي ارتفاع جديد في إصابات كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التاسع من يوليو الجاري، أعلنت الحكومة المغربية، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق
وفي وقت سابق، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، شروط إقامة الصلاة؛ وهي مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر بين الشخص والآخر.
وبموجب إجراءات الوقائية، نصحت الوزارة بتفادي التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، فضلا عن تجنب المصافحة والازدحام، لاسيما عند الخروج.
ونصحت الوزارة بالمواظبة على "تعقيم اليدين بمحلول متوفر على باب المسجد وقياس درجة الحرارة، والحرص على استعمال السجادات الخاصة".
ويقتصر استئناف صلاة الجماعة على المساجد ذات المساحة الكبيرة، ولن يشمل دور العبادة الصغيرة، نظرا إلى ضرور تطبيق التباعد الاجتماعي.
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