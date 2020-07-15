خطة عراقية لمنع التهريب والفساد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن إعداد خطة متكاملة لمسك جميع المنافذ الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنها «أعدت خطة لمسك المنافذ الحدودية العراقية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وإنفاذ القانون فيها».

وأضاف البيان أنه «تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، وكلفت القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين المذكورتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة، وتخويلهما صلاحيات كاملة لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ».

ونوه البيان بقرار الحكومة التعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف خلفها، وذلك لفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.