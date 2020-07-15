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أعلى رتبة عسكرية لنائب الرئيس الأفغاني السابق

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حصل نائب الرئيس الأفغاني السابق وأحد أمراء الحرب، عبد الرشيد دوستم، على أعلى رتبة عسكرية في البلاد خلال مراسم خاصة، أمس.

وجرى منح دوستم رتبة المارشال الفخرية خلال مراسم في إقليم جوزجان الذي ينتمي إليه، وذلك ضمن اتفاق مشاركة السلطة بين الرئيس الحالي أشرف غني ومنافسه الرئيسي عبدالله عبدالله، بعد أشهر من التوترات بعد انتخابات مثيرة للجدل.

وطلب دوستم خلال المراسم من القيادة السياسية تنحية خلافاتها جانبا، وإلا فإن حركة طالبان سوف تكسب الحرب.

ويعد دوستم من أمراء الحرب الأوزبك، حيث شارك في الحرب ضد حركة طالبان بجانب القوات الأمريكية عام 2001، وأصبح نائب الرئيس الأفغاني عام 2014.


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