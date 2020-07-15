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33 طنا من السلال الغذائية لنازحي صعدة

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بتوزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنا و100 كيلو جرام للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 900 فرد.

كما وزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو جرام، للنازحين في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 فرد.

بذرة أمان

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 100 حقيبة نظافة شخصية على 600 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، وعدن، والساحل الغربي، ضمن مشروع «بذرة أمان» لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في عدد من مناطق اليمن.

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ويهدف المشروع لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام واليتيمات في اليمن، وتقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر، وذلك للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) في المجتمع اليمني، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفيروس.

من طبيب إلى طبيب

شارك أطباء سعوديون متطوعون من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب 20 طبيبًا من 12 دولة مختلفة مشاركين في منتدى سياسات هلسنكي لمساعدة الإخوة في اليمن لمجابهة جائحة كورونا، وذلك في لقاء عُقد افتراضيًا عبر منصة (من طبيب إلى طبيب) مع الأطباء اليمنيين، وذلك لبحث الوضع الصحي الراهن في اليمن خلال أزمة انتشار (كوفيد- 19).


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