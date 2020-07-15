اعتقالات في موسكو إثر تظاهرة للمعارضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتقلت قوات الأمن في موسكو مساء الأربعاء أكثر من مئة شخص إثر تظاهرة نظّمتها المعارضة في وسط العاصمة، بحسب ما أفادت منظمة “أوفد-إنفو” الحقوقية المتخصصة بمتابعة التظاهرات في روسيا. وقالت المنظّمة إنّ ما مجموعه 103 أشخاص اعتقلوا في العاصمة إثر هذه التظاهرة التي لم يتم الترخيص لها والتي جرت للاحتجاج على إصلاح دستوري منح بشكل خاص الرئيس فلاديمير بوتين الحقّ في البقاء في السلطة لغاية العام 2036. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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