استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

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قدّم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته الأربعاء بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.

وجاءت الاستقالة اثر إعلان حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية شباط، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.