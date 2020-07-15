بالفيديو والصور.. انفجار ضخم في مستودع للذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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وأشارت المصادر إلى أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى “مجرجع” وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.

وتلا ذلك سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة، وفق أفاد شهود عيان مدنيون

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وأشارت مصادر أخرى لـRT إلى أن مقاتلة من طراز F-16 قادمة من جهة الغرب، حلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق.

هذا ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.