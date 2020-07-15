كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الكريم الخطابي.. الزعيم الذي لا يزال المغاربة يرفعون صوره بتظاهراتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال صور الزعيم الراحل عبد الكريم الخطابي ترفع في كل التظاهرات المغربية، ولا يزال يفجر العمل السياسي بذلك البلد العربي القابع على المحيط الأطلسي، فهو الرجل الذي حرر الريف المغربي من الإستعمار الأسباني وأنشأ أول جمهورية مغربية، ثم نفي ولكنه لم يترك الكفاح من أجل استقلال وطنه لآخر لحظة في حياته.

النشأة

ولد السياسي المغربي عبد الكريم الخطابي عام ١٨٨٢، في مدينة اجادير، لأسرة تميزت بتقلد مناصب القيادة والقضاء في الريفين الأوسط والغربي في المغرب، وينتسب لقبيلة بني وريغان.

تلقى تعليمه الأولي من حفظ القرآن في اجادير، وانتقل في الدراسة بمدرسة العطارين بتطوان ثم ارتحل لمليلة حصل على البكالوريا الإسبانية، والتحق بجامعة القرويين بمدينة فاس، عينته اسبانيا كبير قضاة مليلة عام 1914، ثم اتهمته بالتآمر مع القنصل الألماني في شفشوان، وسجن من عام 1916 إلى عام 1917، وبعد الحرب أعيد الخطابي إلى منصبه ثم عاد لبلدته أجدير عام 1919.

الكفاح ضد الإسبان

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قرر الخطابي بدء استقلال المغرب من الإحتلال الإسباني مع والده وأخيه، وبزغ نجم الخطابي مع حملة الجنرال الإسباني سلفستر لضم مناطق الريف، فتركه الخطابي يتقدم دون مقاومة حتى وصل لمدينة أنوال الواقعة بالمناطق الجبلية، في 15 مايو 1921، وحينها بدأ في مهاجمة القوات الإسبانية وحاصرها لا سيما في مدينة أنوال، وعندما حاول سلفستر الإنسحاب شن الخطابي معركة حاسمة هي معركة "أنوال" التي انتهت بإبادة الجيش الإسباني و15 ألف قتيل من صفوفه و570 أسير، وتقدم القتلى الجنرال سلفستر، وفتح الإنتصار مطاردة القوات الإسبانية حتى خروج جميع القوات الإسبانية من الريف عدا مدينتي تطوان وحصون الجبانة.

دولة الريف

بدأ الخطابي في إنشاء دولة عصرية، تتماشى مع طرز الدول الأوروبية المعاصرة، مع إحتفاظه بالسلطة الإسمية للسلطان المغربي، وكون جيش نظامي متطور، وإدارة مدنية، وشق الطرق ومد خطوط البرق والهاتف، وتزامن ذلك مع حركة دبلوماسية نشطة بعث وفود إلى الدول العربية، ومراسلات إلى كل من فرنسا وبريطانيا والفاتيكان.