كشفت وسقي زينب، صاحبة أعلى معدل في البكالوريا على المستوى الوطني، السر وراء تفوقها، مبرزة أن الاجتهاد مفتاح التألق.
وشددت زينب على كونها استثمرت فترة الحجر الصحي لمواصلة العمل بكل جد لتحقيق معدل جيد يخول لها تحقيق هدفها المتمثل في مزاولة مهنة الطب.
وأوضح زينب أنها تحرص على ممارسة الرياضة خاصة السباحة، داعية التلاميذ المقبلين على الدورة الاستدراكية إلى الاجتهاد أكثر لتحقيق مبتغى النجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة أعلى معدل في البكالوريا وطنيا لـ”اليوم 24″: الاجتهاد سر تفوقي وأمنيتي أن أكون طبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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