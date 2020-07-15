أكاديمية التعليم في جهة الشمال لن تنشر لوائح الناجحين في المؤسسات ومراكز الامتحان

أعلنت الأكاديمية الجهوية في جهة الشمال أن نتائج امتحانات الباكالوريا، ستتم حصرا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحين لها، وذلك عبر منصة taalim.ma، وكذا الوسائط الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم، بدل نشر لوائح الناجحين في المؤسسات، ومراكز الامتحان.

وكشفت الأكاديمية في جهة الشمال أن القرار المذكور اتخذ من أجل تفادي التجمهر أمام المؤسسات التعليمية في ظل التقيد بالإجراءات الوقائية، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الأكاديمية خصصت بوابة لتلقي طلبات التحقق من النقط المحصل عليها، تودع حصريا في الموقع على الرابط التالي:

Areftth.ma/reclamations