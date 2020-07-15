أعلنت الأكاديمية الجهوية في جهة الشمال أن نتائج امتحانات الباكالوريا، ستتم حصرا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحين لها، وذلك عبر منصة taalim.ma، وكذا الوسائط الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم، بدل نشر لوائح الناجحين في المؤسسات، ومراكز الامتحان.
وكشفت الأكاديمية في جهة الشمال أن القرار المذكور اتخذ من أجل تفادي التجمهر أمام المؤسسات التعليمية في ظل التقيد بالإجراءات الوقائية، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المعطيات ذاتها أن الأكاديمية خصصت بوابة لتلقي طلبات التحقق من النقط المحصل عليها، تودع حصريا في الموقع على الرابط التالي:
Areftth.ma/reclamations
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية التعليم في جهة الشمال لن تنشر لوائح الناجحين في المؤسسات ومراكز الامتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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