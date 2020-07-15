بعد اجتجاجات مغاربة الخارج عن غلاء الإسعار.. لارام توضح: الأسعار مدروسة بعناية وهي أقل من نظيرتها التنافسية المعمول بها خلال فترة الصيف

بعد احتجاجات المغاربة بالخارج على أسعار تذاكر الدخول إلى أرض الوطن على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، خرجت الشركة، اليوم الأربعاء، للحديث عن حقيقة أسعار رحلاتها الخاصة.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، اليوم، إن أسعارها ثابتة، مضيفة أن هذه الأسعار الثابتة تتعلق بالرحلات الجوية المبرمجة في إطار العملية الخاصة، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في المغرب، وأنها تعادل متوسط الأسعار، التي تم تطبيقها، منذ إطلاق هذه العملية الخاصة، مشيرا إلى أنه تمت دراستها بعناية تلبية لطلب الزبائن.

وقالت الشركة إن الأسعار، التي حددتها الخطوط الملكية المغربية، أقل من نظيرتها التنافسية، المعمول بها، خلال فترة الصيف، بشكل عام، مضيفة أن أسعار الرحلات، التي تربط المغرب بوجهات أوربا الغربية تتراوح ما بين 2200 درهم، و4000 درهم مع احتساب جميع الضرائب لرجلات ذهاب فقط في درجة اقتصادية.

أما بالنسبة إلى الرحلات المتجهة نحو إفريقيا، أضافت الشركة ذاتها، أن أسعارها تتراوح ما بين 3500 درهم، و4500 درهم مع احتساب جميع الضرائب، مشيرة إلى أن الرحلات، التي تربط المغرب، وأمريكا الشمالية، حددت أسعارها في مبلغ 6500 درهم مع احتساب جميع الضرائب، لرحلة ذهاب فقط في الدرجة الاقتصادية على خط الدارالبيضاء – مونتريال، و8000 درهم لرحلة ذهاب فقط في الدرجة الاقتصادية على خط الدارالبيضاء-نيويورك.