حيفا.. مولودة فلسطينيّة بواسطة نُطف مهربة من الأَسْر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنجبت زوجة الأسير، عماد عطا ياسر موسى، من قرية مركة جنوب جنين، اليوم الأربعاء، طفلةً من نطفة مهربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووضعت لبنى رؤوف، زوجة الأسير موسى، طفلتها، في مستشفى جنين الحكومي، واختارت لها اسم حيفا.

واعتبرت إنجابها لحيفا انتصارا، وقالت: "إن ذلك يدل على أن الاحتلال لا يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا، وأشجع كل زوجات الأسرى أن يحذين حذوي"، متمنية الإفراج العاجل عن زوجها وعن جميع الأسرى.

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يُذكر أنّ الأسير عماد موسى من محرري صفقة التبادل عام 2011 وأعيد اعتقاله عام 2014 وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 12 عاما.

وكانت قرية مركة، قد شهدت قبل أشهر، ولادة مولود ذكر من نطفة مهربة من سجون الاحتلال كذلك، بعد إنجاب تحرير أبو جلبوش، زوجة الأسير، وائل كامل أبو جلبوش، طفلهما عمر.

واعتبرت أبو جلبوش حينها، أن قدوم ابنهما عُمَر، يُعد "انتصارا للأسرى ولعائلاتهم، وحقا طبيعيا للأسير ولزوجته، ويدل على أن الاحتلال لا يستطيع كسر الإرادة".