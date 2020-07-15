أعلنت شركة "ر-فارم" للأدوية الروسية، اليوم الأربعاء، إدخال عقارها المضاد ضد فيروس كورونا المستجد "كورونافير" إلى أسواق روسيا.
وشددت الشركة على أن عقار "كورونافير" يعتبر من الأدوية في العالم التي تستهدف مباشرة تكاثر فيروس كورونا المستجد وليس المضاعفات الناجمة عنه.
وأوضحت أن العقار يمنع بشكل فعال تناسخ عناصر الفيروس، الأمر الذي تم إثباته خلال الاختبارات السريرية الضرورية لتسجيل الدواء، الذي صادقت عليه وزارة الصحة الروسية.
ويعتبر "كورونافير" دواء فعالا لمعالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، الذي يسبب عدوى "COVID-19"، ويجري إنتاج العقار في مصنع شركة "ر-فارم" في مدينة ياروسلافل.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة دواء روسية تطرح مضادا لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.