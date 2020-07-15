وأضاف كوتا، "يأتي تنظيم مسابقة النفري للشعراء الشباب من ايمان المجلة بالأصوات الشعرية الجديدة في وطننا العربي وحرصها على دعم الشعراء الشباب والعناية بقصائدهم ومنجزهم الشعري وتكذلك لتسليط الضوء على المبدعين منهم.
وتابع كوتا "المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة ، تسعيان دائماً الى مد يد العون للمبدعين الشباب ، وقد سبق لدار الداويش أن بادرت بإحتضان المبدعين الشباب من خلال طباعة اكثر من عمل أدبي ودون مقابل مادي من أجل إزاحة العقبات أمام المبدع الحقيقي".
ونوه الى أن "المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر ، وأنه بدءاً من اليوم 15 تموز/ 2020 حتى 15 أيلول من العام نفسه، وسوف تستقبل المجلة عبر الموقع الإلكتروني جميع الاعمال ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه، وسوف تُعلن النتيجة النهائية في شهر كانون الأول المقبل".
وأوضح كوتا أن "المسابقة تتضمن عدةو شروط بينها الّا يزيد عمر المشارك عن 35 عاماً، وأن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، والا تكون المادة المقدمة منشورة ورقياً أو في اية مدونة ألكترونية سابقاً، كما لا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على العمل الفائز بعد إعلان النتائج".
ونوه كوتا الى أن "مجلة الدراويش تتكفل وبالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة بطباعة الأعمال الثلاثة الفائزة بالمسابقة، وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال، كما يحصل كل فائز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على 30 نسخة وتتعهد الجهة الراعية للمسابقة (مجلة الدراويش) بالتعاون مع دار الدراويش بإشراك هذه الأعمال في معارض الكتاب التي تحضرها الدار".
الوثائق المطلوبة للمشاركة:
1- السيرة الذاتية لصاحب العمل المشارك (باللغة العربية)
2- العنوان البريدي او البريد الألكتروني المعتمد للمشارك مع رقم الهاتف أو المحمول.
3- إرسال صورة جواز السفر أو هوية الأحوال أو أي وثيقة رسمية تُثبت تاريخ ميلاد المشارك ويجري احتساب شرط العمر على وفق ذلك.
4- يُرسل العمل منضداً ألكترونياً على نظام "وورد دوكيومنت" على أن يكون نوع الخط سمبليفايد أرابيك وحجم الحرف 16 عادي.
5- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ".
كانت هذه تفاصيل خبر في المانيا.. إنطلاق مسابقة ' النفري ' للشعراء الشباب لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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