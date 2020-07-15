في المانيا.. إنطلاق مسابقة ' النفري ' للشعراء الشباب لعام 2020

وقال رئيس تحرير مجلة الدراويش الشاعر العراقي هلال كوتا في حديث لـ الخليج 365، "تطلق مجلتنا (الدراويش) في المانيا، اليوم، مسابقة النفري للشعراء الشباب في الوطن العربي بدورتها الأولى"، مؤكدا على "سعي المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة الى الاهتمام بشريحة الشعراء الشباب ولخلق مناخ للتنافس الحر والنزيه لإبداعهم".وأضاف كوتا، "يأتي تنظيم مسابقة النفري للشعراء الشباب من ايمان المجلة بالأصوات الشعرية الجديدة في وطننا العربي وحرصها على دعم الشعراء الشباب والعناية بقصائدهم ومنجزهم الشعري وتكذلك لتسليط الضوء على المبدعين منهم.

وتابع كوتا "المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة ، تسعيان دائماً الى مد يد العون للمبدعين الشباب ، وقد سبق لدار الداويش أن بادرت بإحتضان المبدعين الشباب من خلال طباعة اكثر من عمل أدبي ودون مقابل مادي من أجل إزاحة العقبات أمام المبدع الحقيقي".



ونوه الى أن "المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر ، وأنه بدءاً من اليوم 15 تموز/ 2020 حتى 15 أيلول من العام نفسه، وسوف تستقبل المجلة عبر الموقع الإلكتروني جميع الاعمال ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه، وسوف تُعلن النتيجة النهائية في شهر كانون الأول المقبل".

وأوضح كوتا أن "المسابقة تتضمن عدةو شروط بينها الّا يزيد عمر المشارك عن 35 عاماً، وأن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، والا تكون المادة المقدمة منشورة ورقياً أو في اية مدونة ألكترونية سابقاً، كما لا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على العمل الفائز بعد إعلان النتائج".

ونوه كوتا الى أن "مجلة الدراويش تتكفل وبالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة بطباعة الأعمال الثلاثة الفائزة بالمسابقة، وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال، كما يحصل كل فائز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على 30 نسخة وتتعهد الجهة الراعية للمسابقة (مجلة الدراويش) بالتعاون مع دار الدراويش بإشراك هذه الأعمال في معارض الكتاب التي تحضرها الدار".

الوثائق المطلوبة للمشاركة:

1- السيرة الذاتية لصاحب العمل المشارك (باللغة العربية)

2- العنوان البريدي او البريد الألكتروني المعتمد للمشارك مع رقم الهاتف أو المحمول.

3- إرسال صورة جواز السفر أو هوية الأحوال أو أي وثيقة رسمية تُثبت تاريخ ميلاد المشارك ويجري احتساب شرط العمر على وفق ذلك.

4- يُرسل العمل منضداً ألكترونياً على نظام "وورد دوكيومنت" على أن يكون نوع الخط سمبليفايد أرابيك وحجم الحرف 16 عادي.

5- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ".