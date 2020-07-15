مجلس الدفاع السوداني يبحث حزمة "تدابير" لتعزيز الأمن

ناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني الأوضاع داخل البلاد، مشددا على سيادة حكم القانون ودستورية ومشروعية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير السلمي.



وقال المجلس، في بيان له الأربعاء، إن "الاجتماع ناقش حزمة من التدابير والمعالجات اللازمة لتعزيز الأمن وتوفير الحماية مع ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بجميع الولايات".

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وأضاف أنه "تم تشكيل آلية تنفيذية مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات وتعزيز ودعم وتقوية دور منظومة الأجهزة العدلية والأمنية لتنفيذ سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والإسراع في تطبيق خطة حماية المدنيين على الأرض وتحقيق السلام".

وأوضح أن "تنفيذ برامج سياسية واقتصادية وإدارية ومجتمعية وثقافية على مختلف مستويات الحكم المحلي والولائي والاتحادي لرتق النسيج الاجتماعي والاهتمام بالأمن البيئي والحفاظ على الموارد الغابية في ظل وجود مهددات حقيقية تستنزف هذا القطاع مع اتخاذ التدابير القانونية لحماية الغطاء الغابي والنباتي بالبلاد.

يذكر أن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يختص بإعداد سياسات في مجال تخصصه واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة، ويترأسه رئيس المجلس السيادي ويضم في عضويته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.