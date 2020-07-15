انت الان تتابع بومبيو: أمريكا ستدعم الدول التي تنتهك بكين سيادتها في بحر الصين الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدعم الدول التي تعتقد أن الصين انتهكت مطالباتها بشأن السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي، وشدد على أن ذلك سيتم في المحافل القانونية والمتعددة الأطراف.

وأضاف بومبيو للصحفيين ”سنتوجه بعد ذلك لاستخدام الأدوات المتاحة لنا وسنؤيد الدول في كل أنحاء العالم التي ترى أن الصين انتهكت مطالباتها الإقليمية القانونية كذلك، أو مطالباتها البحرية أيضا“.

ومضى يقول ”سنقدم لهم المساعدة التي بإمكاننا، سواء أكان في هيئات متعددة الأطراف أو في (آسيان) أو سواء أكان ذلك من خلال ردود قانونية، سنستخدم كل الأدوات التي نملكها“ في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم في عضويتها عشر دول.