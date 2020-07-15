ما النتائج المتوقعة لتحويل أيا صوفيا لمسجد؟ (فيديوجراف)

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كشف فيديوجراف بعنوان ما النتائج المتوقعة لتحويل أيا صوفيا لمسجد؟ وكشف الفيديو بأن هناك حالة من الجدل أثيرت بسبب قرار الرئيس التركي بتحويل متحف أيا صوفيا لمسجد، وهناك مخاوف من نتائج سلبية قد تحدث بعد القرار.. فما هي؟ أساتذة الأزهر وعلى رأسهم أحمد كريمة أكدوا أن القرار سيحدث فتن وكراهية، كما ان القرار يتنافى مع مبادئ التعايش بين الأديان ويحرض نحو التطرف الديني ،و تحويل الكنيسة لمسجد سيذكي خطاب الكراهية الديني ضد المسلمين، ويفتح هذا التصرف الباب أمام تصرفات مماثلة تمس كافة الأديان بالغرب