شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور لـ"الخليج 365": على عبد العال أخ عزيز..ولا فارق بين النواب أو الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الدكتور فتحى سرور ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور التليفزيونى الأول لـ"سرور" منذ عام 2011.

وأكد الدكتور فتحى سرور أنه لا فارق بين عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بمسماه الجديد، مشيرا إلى أن الاثنين يمتلكان الحصانة، رافضا التعليق على الإجراءات المتخذة من قبل الأحزاب أو الجهات التنفيذية .

ونصح سرور الناخبين باختيار الشخصية القديرة على أن تمارس اختصاصات مجلس الشيوخ والاعتماد على الحكمة والنزاهة، والبعد عن التربيطات والشلل إطلاقا، والباحثين عن المناصب، نحتاج شخصية تفيدنى برأيها وبعلمها .

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وعن عمل مجلس النواب خلال الفترة الماضية، أكد سرور أنه ليس لديه أي تعليق، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال أخ عزيز له ، داعيا الله أن يعينه والمجلس على آداء مهامه.

وعن تفضيله للتواجد في المسئولية أو التعامل كمواطن مصري بعيد عن المسئوليات، أكد أن المسئول هو مواطن مصري ، والمواطن المصرى أفضل فهو يستوعب المسئولية ويستوعب المواطنة

وردا على سؤال " لكن مش السلطة يا فندم ليها طعم ؟ ، استعان بالآية القرانية فيها الله سبحانه وتعالى" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"