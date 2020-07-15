فيديو.. مستقبل وطن يعلن تحالف الأحزاب الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ: يضم 11 حزباً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ب11 حزباً، متابعا:" نبارك تدشين القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، وتم إعلاء المصلحة الوطنية والجميع كان حريص على مصلحة الوطن".

جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حناةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

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